DSÖ listeye ekledi: Aspartam kanserojen olabilir

Diyet kolada da bulunan yapay tatlandırıcı aspartam Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘kanserojen olma ihtimali bulunan maddeler’ listesine eklendi.

1965’te kimyager James M. Schlatter tarafından keşfedilen aspartam yapay bir tatlandırıcı. Şekerden 200 kat daha tatlı olan madde bugün dünyada yaklaşık 6 bin üründe kullanılıyor.

DSÖ, 1981’de yayımladığı bir raporla bir insanın kilosu başına günde 40 mililitre aspartam tüketebileceğini açıklamıştı. Örgüt, son olarak aspartamı ‘kanserojen olma ihtimali bulunan maddeler’ kategorisine alsa da bu açıklamasının halen arkasında. Açıklamada bu miktar yine vurgulandı.

DSÖ’nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ve Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi’yle yürüttüğü araştırmada aspartamın insanlarda kansere neden olduğuna ilişkin ‘sınırlı kanıtlar’ bulundu.

DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Direktörü Francesco Branca, “Şirketleri (aspartam içeren) ürünleri raflardan kaldırmaya, tüketicileri de bunun tüketilmesine tamamen son vermeye çağırmıyoruz. Sadece ölçülü kullanılmasını öneriyoruz” dedi.

Aspartam günümüzde yaklaşık 200 milyon insan tarafından düzenli olarak kullanılıyor. Düşük kalorili olduğu için bazı diyet ürünlerinde yer alıyor. Bunun yanı sıra bazı hamur işi gıdalar, süt ürünleri, kahvaltı gevrekleri, şekersiz sakızlar, hazır kahveler, puding ve ilaçlarda kullanılıyor.

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