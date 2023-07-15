Kılıçdaroğlu: CHP’de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarına ilişkin “CHP’nin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var” dedi.

Fotoğraf: AA

28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiğine ilişkin itirazlar ve ‘değişim sesleri’ hem parti içinden hem de tabandan yükselmişti. İstifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu, “Partimi güvenli limana götüreceğim” demişti.

Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu. “CHP’nin değişime değil, yenilenmeye ihtiyacı var” diyen Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

*CHP’de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, altı okumuz var. Bizim altı okumuz belli bunların nesini değiştireceksiniz?

*Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Örgütlerin beklentisi nedir, ne değildir onları alıyoruz. Gerçekten örgütünde çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz.