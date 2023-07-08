Kılıçdaroğlu değişim için yine ‘güvenli liman’a işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa talebinin hakarete vardığını belirterek, “Partimi güvenli limana götüreceğim ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım” dedi.

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28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiğine iilişkin itirazlar hem parti içinden hem de tabandan yükselmişti.

Ama istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu, “Partimi güvenli limana götüreceğim” demişti.

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, devam eden istifa baskısına ilişkin şunları dedi:

“Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var. Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz. Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.”