UNICEF: Akdeniz’de her hafta 11 çocuk can veriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporuna göre Akdeniz’deki göç yolunda haftada 11 çocuk hayatını kaybediyor.

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UNICEF, bu yıl tahminen en az 289 çocuğun Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya uzanan Orta Akdeniz’deki tehlikeli göç yolunu geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini ya da kaybolduğunu bildirdi.

Rapora göre bu da her hafta, güvenlik, barış ve daha iyi fırsatlar arayan yaklaşık on bir çocuğun ölmesi veya kaybolması anlamına geliyor.

UNICEF, 2018’den bu yana yaklaşık bin 500 çocuğun Orta Akdeniz’i geçmeye çalışırken öldüğünü veya kaybolduğunu tahmin ediyor.

Orta Akdeniz’den geçiş yapan pek çok geminin enkazında hayatta kalan kimse bulunamıyor. Bu gemilerin kayıt dışı olması nedeniyle, hayatını kaybeden çocukların sayısını doğrulamak da neredeyse imkansız hale geliyor. Bu sayının daha da yüksek olması muhtemel.

Geçen ay Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında batan ve en az 728 göçmene mezar olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.