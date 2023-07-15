İstanbul’da yabancılara oturum izni yasağı

İstanbul’un genelinde yabancılara oturum izni verilmesi durduruldu.

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Ekim 2022’de İstanbul’un 10 ilçesinde, yabancılara oturum izni verilmesi durdurulmuştu.

Milliyet’ten Ferit Zengin’in haberine göre, bu kuralın geçen martta İstanbul’un tüm ilçelerinde uygulanmaya başladığı ortaya çıktı. Buna göre, yabancılara yeni oturum izni ikinci bir karara kadar verilmeyecek.

Para ve hapis cezası

İstanbul’da kaçak ev kiralayanlara, kaçak sığınmacı barındıran otellere para ve mühürleme cezasının yanı sıra hapis cezaları da verilmeye başladı.

2023’ün başından beri günübirlik ve haftalık olarak kaçak sığınmacılara yasa dışı ev kiralayan veya sığınmacıları barındıran şahıslara yapılan 29 ayrı operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden her birine 26 bin 750 lira para cezası verildi.

Bu kişilerin aynı suçu üç defa üst üste işlemedikleri taktirde otelleri için ruhsat iptali, evleri içinse süresiz mühürleme cezası uygulanacak.

Gözaltına alınan 51 kişiden dördü tutuklanırken altı hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.