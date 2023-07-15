İstanbul’da tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi

İstanbul’da dün 3 milyon 550 bin 435 metreküple tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi kaydedildi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Temmuz itibariyle İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41,39 ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 34,86, Terkos’ta yüzde 30,64, Sazlıdere’de yüzde 25,15, Alibey’de yüzde 22,55, Büyükçekmece’de yüzde 23,2, Ömerli’de yüzde 73,98, Darlık’ta yüzde 57,6, Elmalı’da yüzde 32,64, Pabuçdere’de yüzde 4,64 ve Kazandere’de yüzde 6,74 olarak belirlendi.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı 359 milyon 52 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul’da günlük su tüketimi dün itibariyle 3 milyon 550 bin 435 metreküp olarak kaydedildi.