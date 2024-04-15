Akşam Postası / 15 Nisan 2024

CHP’den Hatay için ‘tam kanunsuzluk’ başvurusu

CHP, yerel seçimde AKP’ye kaptırdığı Hatay’dan vazgeçmiyor. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunda bulunuldu.

İsrail kararlaştırdı: İran’a karşılık verilecek

İsrail’in ABD engeline rağmen İran saldırısına karşılık verme kararı aldığı bildirildi.

Satışları düşen Tesla küçülmeye gidiyor

Satışları düşüşte olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, personelinin yüzde 10’undan fazlasını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

TÜİK’e göre işsizlik düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı düşüyor.

KKM faturası ağır: Rekor zarar

Merkez Bankası (MB) kur korumalı mevduat uygulamasının (KKM) etkisiyle 2023’te 818,2 milyar lira zarar etti.

Gece kulübündeki yangının itfaiye raporu: İhmaller faciaya davetiye çıkarmış

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki gece kulübünde 29 kişinin ölümüne neden olan yangında ayrıntılar netleşiyor. İşyerindeki ölümcül ihmaller itfaiye raporunda yer aldı.

Bahçeli yol verdiği Sancaklı’yı geri aldı

Seçimden önce AKP’yi eleştirdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istifaya zorladığı Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, partisine döndü. Davet bizzat Bahçeli’den geldi.

Arda’ya bir dava da eski ev sahibinden

Hem Türkiye’de hem de bir zamanlar top koşturduğu Barselona’da davalarla boğuşan eski milli oyuncu Arda Turan’a bir suçlama da eski ev sahibinden geldi.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı

Geçen yıl alarm veren İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, bu yıl yağışların etkisiyle istenen düzeyin üzerinde.

Borsa günün ilk yarısında geriledi – 15 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 9.762,99 puana indi.

Salman Rüşdi: Öleceğimi düşündüm

Dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, sahnede bıçaklandığı saldırıyla ilgili ayrıntıları anlattı.