Satışları düşen Tesla küçülmeye gidiyor

Satışları düşüşte olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, personelinin yüzde 10’undan fazlasını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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Reuters, şirketin bir iç yazışmasına ulaştı. Çalışanlara Tesla CEO’su Elon Musk adına gönderilen notta şunlar kaydedildi:

“Şirketi bir sonraki büyüme aşamasına hazırlarken maliyeti azaltma son derece önemli. Bu çabanın bir parçası olarak personel sayımızı küresel olarak yüzde 10’dan fazla azaltma gibi zor bir karar aldık.”

Tesla’nın hisseleri, bu haberin ardından yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Aralık 2023 itibariyle küresel çapta 140 bin 473 çalışanı bulunan Tesla’nın hisse senedi bu yıl başından beri yüzde 31 değer kaybetti.

Ne olmuştu?

Tesla, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin’deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı almıştı.

Tesla, uzun zamandır vaat edilen ucuz bir otomobil projesini rafa kaldırmıştı.

Ayrıca New York’taki işgücünün yüzde 4’ünü işten çıkarmıştı.

Elon Musk önlem alınmazsa Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin, rakiplerini yok edeceğini vurgulamıştı.