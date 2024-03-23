Tesla kan kaybediyor

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarındaki büyüme yavaşladığı için Çin’deki üretimi azaltıyor.
Bloomberg’in haberine göre Tesla, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin’deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı aldı.
Yöneticiler çalışanlardan Çin’de üretilen Model Y spor arazi aracının ve Model 3 sedan aracının üretimini azaltmalarını istedi.
Tesla, Avrupa ve Çin’deki araç fiyatlarını düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ve martta ABD’deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.
Buna rağmen düşen talep trendini durduramadı.
Tesla’nın CEO’su Musk önceki aylarda önlem alınmazsa Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin, rakiplerini yok edeceğini vurgulamıştı.