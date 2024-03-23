Tesla kan kaybediyor

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarındaki büyüme yavaşladığı için Çin’deki üretimi azaltıyor.

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Bloomberg’in haberine göre Tesla, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin’deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı aldı.

Yöneticiler çalışanlardan Çin’de üretilen Model Y spor arazi aracının ve Model 3 sedan aracının üretimini azaltmalarını istedi.

Tesla, Avrupa ve Çin’deki araç fiyatlarını düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ve martta ABD’deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürmüştü.

Buna rağmen düşen talep trendini durduramadı.

Tesla’nın CEO’su Musk önceki aylarda önlem alınmazsa Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin, rakiplerini yok edeceğini vurgulamıştı.