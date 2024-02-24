Elon Musk’ın korktuğu başına geldi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın piyasaya değeri son çeyrekte 188 milyar dolar azaldı.

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Elon Musk’ın yöneticiliğini üstlendiği Tesla, SpaceX ve X (eski adıyla Twitter) 2024’e kötü girdi.

Shiftdelete’nin analistlerin açıklamalarından aktardığına göre her üç şirket de uzun vadeli başarılarını tehdit edebilecek önemli zorluklarla karşı karşıya.

Ancak en çok Tesla’daki kayıplar öne çıktı. Şirket bir yılda 188 milyar dolar değer kaybetti.

Yatırımcılar, hem Çin’de hem de küresel pazarda elektrikli araç talebinin yavaşlamasından endişe duymaya başladı.

Musk da önceki ay önlem alınmazsa Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin, rakiplerini yok edeceğini vurgulamıştı.

Musk’ın 208 milyar dolarlık servetinin büyük kısmı Tesla hisselerine bağlı.

Musk’ın geçen yıl 44 milyar dolara satın aldığı X, reklam konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Reklam gelirleri 2023’te yüzde 54 düştü. X’in güncel değerinin yüzde 71 azaldığı düşünülüyor.