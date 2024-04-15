TÜİK'e göre işsizlik düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı düşüyor.

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TÜİK şubata ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubatta bir önceki aya göre 109 bin azalarak 3 milyon 78 bin kişi olarak kayda geçti.

İşsizlik oranıysa 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 147 bin artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranıysa 0,2 puan artarak yüzde 49,3’e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5.

Genç nüfus işsizliği

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6’ya indi.