KKM faturası ağır: Rekor zarar

Merkez Bankası (MB) kur korumalı mevduat uygulamasının (KKM) etkisiyle 2023’te 818,2 milyar lira zarar etti.
MB, 2023 bilançosunu açıkladı. Realize edilen zarar 818,2 milyar TL. Henüz realize edilmemiş diğer kalemler toplamı da 817,8 milyar TL
Zararda açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemeleri etkili oldu.
Bu zarar, 2013’ten beri kaydedilen ilk zaten
Bankanın son 10 yıla dair yıllık karı/zararı şöyle:
* 2013 +5,0 milyar TL
* 2014 +8,6 milyar TL
* 2015 +13,8 milyar TL
* 2016 +9,5 milyar TL
* 2017 +18,3 milyar TL
* 2018 +56,2 milyar TL
* 2019 +44,7 milyar TL
* 2020 +34,5 milyar TL
* 2021 +57,5 milyar TL
* 2022 +72,0 milyar TL
* 2023 -818,2 milyar TL