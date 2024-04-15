Obeziteye karşı en etkili egzersiz akşamları yapılan

Aşırı kilolu (obez) bireyler için en faydalı egzersiz zamanı akşam saatleri.

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Avustralya’da Sydney Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırma kapsamında 40 yaş üstü 29 bin 836 obez bireye ait sağlık verileri sekiz yıl boyunca izlendi.

AA’nın aktardığına göre bu sürede katılımcılardan 1425’i öldü, 3 bin 980’inde kalp ve damar hastalığı, 2 bin 162’sinde mikrovasküler fonksiyon bozukluğu gözlendi.

Araştırmacılar, katılımcıları, giyilebilir cihazlar aracılığıyla sabah, öğleden sonra ya da akşam egzersiz yapanlar olarak sınıflandırdı.

Kalp atış hızını yükselterek nefes kesen orta ila şiddetli fiziksel aktivitelerin çoğunu akşam 6 ile gece yarısı arasında yapan kişilerde erken ölüm ve kalp-damar hastalıklarından ölüm riski daha düşük çıktı.

Sonuçlara göre 3 dakika ya da daha uzun süren egzersizleri yapma sıklığı da günlük toplam fiziksel aktivite miktarından önemli.

Araştırma akşam egzersizinin tip 2 diyabete karşı en koruyucu egzersiz olduğunu da ortaya koydu.