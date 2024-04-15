CHP'den Hatay için 'tam kanunsuzluk' başvurusu

CHP, yerel seçimde AKP’ye kaptırdığı Hatay’dan vazgeçmiyor. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: AA

Hatay’da AKP adayı seçimi 3 bin 361 farkla önde bitirmişti. CHP’nin usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazları YSK tarafından geri çevrilmiş ve mazbata AKP adayına verilmişti.

Kararı memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir” demişti.

Ancak CHP’nin Hatay’dan vazgeçmeye niyeti yok.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Hatay adayı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu heyet, ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle YSK’ya itirazda bulundu.

Başvurunun ardından YSK binası önünde konuşan Özel, özetle şunları söyledi:

“Herhalde YSK’ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Herhalde vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir.

Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlileri ve zabıtaların, sandık kurulu başkanı olarak ve memur üye olarak görevlendirildikleri açıktır ve tam kanunsuzluk nedenidir. 3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtların çuvalların içinde YSK’nın adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir.”