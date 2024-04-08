Erdoğan Hatay ‘zaferine’ sevindi, kente daha fazla hizmet sözü verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Hatay’ı AKP’nin kazandığını tescilledi. Kararı mutlulukla karşılayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kente daha fazla hizmet götürme sözü verdi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Hatay’da AKP adayı seçimi 3 bin 361 farkla önde bitirmişti. CHP’nin usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazları YSK tarafından geri çevrildi. Böylece zafer AKP’nin oldu.

Hatay Antakya’daki iftar programında konuşan Erdoğan, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın ilgili konuşması şöyle:

“Artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay’da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu.

Artık Hatay’ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay’a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde artıracağız.”

Hizmetle ilgili sözü gündem olmuştu

Erdoğan seçimden önce Hatay’daki konuşmasında hizmetlerle ilgili tepki çeken şu açıklamayı yapmıştı:

“Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.”

Hangi faktör etkiledi?

Bu arada CHP’nin depremdeki sorumluluğuna rağmen Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermesi tepki çekmişti.

AKP’nin hezimet yaşadığı seçimde tarihi bir başarı elde eden CHP, darbeyi bir tek buradan aldı.

Analistler, Hatay’ın AKP’ye geçmesinde Savaş’ın adaylığına duyulan rahatsızlığın olduğuna dikkat çekti.