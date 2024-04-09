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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘Başvuruları sonuç vermeyecek’ demişti: Hatay için yeni itiraz yolda

CHP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Hatay’da seçimin yenilenmesi taleplerini reddedince tam kanunsuzluk başvurusu için hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA

Hatay’da AKP adayı seçimi 3 bin 361 farkla önde bitirmişti. CHP’nin usulsüzlük yapıldığına ilişkin itirazları YSK tarafından geri çevrildi. Böylece mazbata AKP’nin oldu.


Kararı memnuniyetle karşılayan Erdoğan, “Artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir” demişti.

Ancak CHP’nin Hatay’dan vageçmeye niyeti yok.

Konuya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları dedi.

“Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu, Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapacağım.

Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. B

ütün bunlarla ilgili başvurumuzu bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır.”

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