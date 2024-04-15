Salman Rüşdi: Öleceğimi düşündüm

Dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, sahnede bıçaklandığı saldırıyla ilgili ayrıntıları anlattı.

Selman Rüşdi. (BBC)

Booker ödüllü yazar, ‘Şeytan Ayetleri’ kitabı nedeniyle on yıllardır İran’ın hedefinde.

Ruşdi, 12 Ağustos’ta, New York eyaletinde Chautauqua Enstitüsü’nde konuşma yaptığı sırada karın, boyun ve yüzünden defalarca bıçaklanmıştı.

Yaşadıklarını BBC’ye anlatan Rüşdi, gözünün ‘rafadan yumurta gibi’ yanağından sarktığını ve gözünü kaybetmenin üzüntüsünü her gün yaşadığını söyledi.

Saldırı anıyla ilgili “Öleceğimi düşündüğümü hatırlıyorum” diyen Rüşdi, “Neyse ki yanılmışım” dedi.

Saldırganın merdivenlerden koşarak geldiğini ve 27 saniye süren saldırıda boynundan ve karnından toplam 12 bıçak darbesi aldığını anlatan yazar, yere düştüğünü ve kan gölü içinde kaldığını anlattı.

‘Başta bıçaklandığımı anlamadım’

İlk anda bıçaklandığını anlamadığını belirten Rüşdi şöyle devam etti:

“Bana sert bir yumruk attığını sandım. Elinde bıçak olduğunu anlamadım. Kan görünce bıçağı olduğunu fark ettim. Çılgınca bıçak darbeleri savuruyordu. Onunla dövüşemezdim, ondan kaçamazdım.”

Rüşdi yerde kan gölü içinde yatarken ‘aptalca’ kişisel eşyalarını düşünmüş; Ralph Lauren marka takım elbisesinin mahvolmasından, evinin anahtarlarının ve kredi kartlarının cebinden düşmesinden endişe etmiş.

Hayatta kalma içgüdüsü

“O an için elbette gülünç geliyor. Ama geriye dönüp baktığımda, içimde ölmeye niyetli olmayan bir parça vardı ve bana ‘O ev anahtarlarına ve kredi kartlarına ihtiyacın olacak’ diyordu.”

Bunu ‘hayatta kalma içgüdüsü’ne bağlayan yazar, kendi kendine “Yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın” demiş.