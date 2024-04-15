İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı

Geçen yıl alarm veren İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, bu yıl yağışların etkisiyle istenen düzeyin üzerinde.

Fotoğraf: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki doluluk oranı verilerini paylaştı.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl, yüzde 45 seviyelerindeydi.

Bu yılın ilk dört ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 248,89 kilogram.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 706,18 milyon metreküp oldu.

İstanbul’da günlük su tüketimiyse dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tehlike çanları çalmıştı

İklim değişiminin de etkisiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen sene yüzde 20’nin de altına düşerek alarm vermişti.

Yetkililer bu nedenle sık sık tasarruf çağrısında bulunmuştu.

Geçen sene bu dönemde doluluk oranı yüzde 45’ti.

Son 10 yılın 15 Nisan tarihli doluluk oranları şöyle: