Gece kulübündeki yangının itfaiye raporu: İhmaller faciaya davetiye çıkarmış

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki gece kulübünde 29 kişinin ölümüne neden olan yangında ayrıntılar netleşiyor. İşyerindeki ölümcül ihmaller itfaiye raporunda yer aldı.
2 Nisan’da Gayrettepe’deki ‘Masquerade’ adlı gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıkmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tadilatın kaçak yapıldığını açıklamıştı.
İBB İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırladığı raporda ölümcül ihmaller sıralandı.
Raporda yangının mal kabul giriş kapısında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirtildi.
Kolay yanıcı nitelikteki malzemelerin (ses yalıtım, izolasyon ve döşeme malzemeleri ve benzeri) tutuşmasıyla yangının hızla yayıldığı vurgulandı.
Yangının hızla büyümesiyle elektriğin kesildiği kaydedildiği raporda, ihmaller şöyle sıralandı:
“İşyeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir.”