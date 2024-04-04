Beşiktaş'ta 10 işyerinden 8'i kaçakmış: Belediye nedenini açıklayamadı

İstanbul Beşiktaş’taki eğlence merkezinde kaçak tadilat sırasında 29 kişinin canına mal olan yangın, Sayıştay’ın çarpıcı raporunu gündeme getirdi.

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Önceki gün Gayrettepe’de ‘Masquerade’ adlı gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında tadilatın kaçak yapıldığını kaydetmişti.

Bu durum Sayıştay’ın 2022’ye ilişkin Beşiktaş raporunu hatırlattı. Sayıştay’ın Kasım 2023’te paylaştığı 2022 denetim raporuna göre Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde 20 bin 135 ruhsata tabi aktif iş yeri var.

Ancak bunlardan 17 bin 228’si ruhsatsız bir şekilde faaliyet yürütüyor. Yani ilçedeki işletmelerin yüzde 85,56’sı kaçak.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş, belediyeye 2022’den bugüne bu konuda ne tür adımların atıldığını ve son facianın neden önlenemediğini sordu.

Belediye net yanıt vermekten kaçındı. Rakam vermeden ruhsatlandırma işlemlerinin devam ettiğini, büyük bölümünün tamamlandığını öne sürdü.

Yangının çıktığı kulübe ilişkin soruysa “Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir” yanıtıyla geçiştirildi.