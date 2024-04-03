İstanbul'da 29 kişinin öldüğü yangında dokuz gözaltı

İstanbul Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin aralarında iş yeri sahibi ve sorumlu müdürün de olduğu dokuz şüpheli gözaltına alındı.

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Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak işletilen giriş katında yangın çıktı. Çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yangın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Mehmet Memduh C. ve Şehzade Ş. İle sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yangından kurtulan iki kişinin tedavisininse hastanede sürdüğü bildirildi.