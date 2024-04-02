Beşiktaş'taki eğlence mekanında yangın: 29 ölü

İstanbul Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı 1 kişininse tedavisi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine geldi.

Yangın söndürme çalışmalarının tamamlandığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan İmamoğlu, dikkat çekici bilgiler verdi:

“Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikayet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış.”

İmamoğlu, ölümlerin bina içerisinde mi yoksa eğlence mekanında mı yaşandığı soruya şöyle yanıt verdi:

“Tümden aşağıdalar. Bu gece kulübü ya da eğlence merkezi, adı her neyse, orada çalışan işçiler olduğu düşünülüyor. Ama bu kadar işçinin orada olması tabii bir soru işareti.

Bu arada yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu altı şüpheli gözaltına alındı.