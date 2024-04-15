DİSK'e göre geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona dayandı

Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR), geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 811 bin artarak 9 milyon 634 bine ulaştığını açıkladı.

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TÜİK’in paylaştığı verilere göre Şubat 2020’de yüzde 12,6 olan dar tanımlı işsizlik Şubat 2024’te yüzde 8,7 oldu.

Yine TÜİK’e göre geniş tanımlı işsizlik oranıysa yüzde 24,5 olarak kaydedildi.

Geniş tanımlı işsizlik, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü demek.

DİSK-AR’ın şubat verilerine göreyse durum kötü.

TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 811 bin artarak 8,8 milyondan 9 milyon 634 bine ulaştı.

Diğer öne çıkan tespitle şöyle: