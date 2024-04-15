Bahçeli yol verdiği Sancaklı'yı geri aldı

Seçimden önce AKP’yi eleştirdiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istifaya zorladığı Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, partisine döndü. Davet bizzat Bahçeli’den geldi.

Saffet Sancaklı. (AA)

Sancaklı, “Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli. 13 adayın 13’ü de AK Partili olursa ben Kocaeli’ne gelmeyeceğim” demişti.

Bunun üzerine Bahçeli Sancaklı’yı “Futbol hayatında üç büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?” diyerek hedef almıştı.

Hemen sonrasındaysa istifasını istemişti. Sancaklı da bu nedenle istifa etmişti.

Yerel seçimde cumhur ittifakı olarak kan kaybeden Bahçeli geri adım attı.

TRT’nin haberine göre Sancaklı, Bahçeli’nin davetiyle partisine geri döndü.