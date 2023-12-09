Bahçeli istedi, Saffet Sancaklı MHP’den istifa etti

Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı ‘genel başkan talimatıyla’ MHP’den istifa etti.

Saffet Sancaklı. (AA)

Saffet Sancaklı’nın Meclis’te Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimini ağırladığı toplantıda “Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. 13 adayın 13’ü de AK Partili olursa ben Kocaeli’ne gelmeyeceğim” dediği öne sürülmüştü.

Sancaklı, söz konusu açıklamayı yalanlasa da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili “Futbol hayatında üç büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir” demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Sancaklı’nın istifasının istendiğini açıkladı.

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) December 9, 2023

Sancaklı da ‘genel başkan talimatıyla’ istifa ettiğini duyurdu. Sancaklı, istifasını isteyen Bahçeli’ye bağlılık bildirmeyi de ihmal etmedi.