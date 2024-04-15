Arda'ya bir dava da eski ev sahibinden

Hem Türkiye’de hem de bir zamanlar top koşturduğu Barselona’da davalarla boğuşan eski milli oyuncu Arda Turan’a bir suçlama da eski ev sahibinden geldi.

Fotoğraf: AA

‘Yüksek karlı gizli fon’ vaadiyle milyon dolarlarını kaptıran Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a bir darbe de İspanya’dan gelmişti.

Turan, İspanya’da oynadığı dönemde ‘vergi kaçırmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada 633 bin avro (21 milyon 810 bin lira) para cezasına çarptırılmıştı.

Arda şimdi de ev sahibinin açtığı tazminat davasıyla karşı karşıya.

AA’nın El Periodico de Espana gazetesinden aktardığına göre Arda, eve 230 bin avroluk (7 milyon 924 bin lira) hasar vermekle suçlanıyor.

Ev sahibi konuştu

Ev sahibi, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna değinerek Arda’nın kapılardan bahçeye, ışık ve elektronik sisteminden havuz ve hatta tavana kadar eve hasar verdiğini savundu.

Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 avroyla mobilyalara ve ışık sistemine verildiği, mutfakta da 64 bin 258 avroluk hasar bulunduğu ileri sürüldü.

Ev sahibi şunları söyledi:

“Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyon kumandasını havuza atıyorlardı. Bin avroluk bir kumanda. Ve yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 kez atmışlardır.

Evde doğal bir yıpranma olmadığı açık. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar. Bu tip evde herhangi bir şeyi tamir ettirmenin veya değiştirmenin ucuz olmadığını siz de bilirsiniz.”

Davanın, Arda’nın adresine ulaşma zorluğundan dolayı yavaş ilerlediği kaydedildi.