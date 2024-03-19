Arda Turan vergi kaçırmaktan ceza aldı

İspanya’da vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Arda Turan’a para cezası verildi.

Fotoğraf: AA

‘Yüksek karlı gizli fon’ vaadiyle milyon dolarlarını kaptıran Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a bir darbe de İspanya’dan geldi.

Monde Deportivo’nun haberine göre Arda, İspanya’da futbolcu olduğu dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 633 bin avro (22 milyon 242 milyar lira) para cezası aldı.

Barcelona ve Atletico Madrid’in eski oyuncusu Arda, 2015 ve 2016’da işlediği iki kişisel gelir vergisi dolandırıcılığı suçu nedeniyle ayrıca hapis cezası da aldı. Ancak cezası iki yıldan az olduğu için sadece para cezası ödeyecek.

Dava hakkında

İddianameye göre Arda Turan, kişisel gelir vergisi ödeme yükümlülüğüne rağmen, 2015’te İspanya’da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtı. Önemli bir gelir elde etmesine rağmen verginin öz değerlendirmesini sunmadı.

Haberde Arda’nın suçlamaları kabul ettiği de belirtilrdi.