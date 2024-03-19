Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arda Turan vergi kaçırmaktan ceza aldı

İspanya’da vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Arda Turan’a para cezası verildi.

Fotoğraf: AA

‘Yüksek karlı gizli fon’ vaadiyle milyon dolarlarını kaptıran Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a bir darbe de İspanya’dan geldi.


Monde Deportivo’nun haberine göre Arda, İspanya’da futbolcu olduğu dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 633 bin avro (22 milyon 242 milyar lira) para cezası aldı.

Barcelona ve Atletico Madrid’in eski oyuncusu Arda, 2015 ve 2016’da işlediği iki kişisel gelir vergisi dolandırıcılığı suçu nedeniyle ayrıca hapis cezası da aldı. Ancak cezası iki yıldan az olduğu için sadece para cezası ödeyecek.

Dava hakkında

İddianameye göre Arda Turan, kişisel gelir vergisi ödeme yükümlülüğüne rağmen, 2015’te İspanya’da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtı. Önemli bir gelir elde etmesine rağmen verginin öz değerlendirmesini sunmadı.

Haberde Arda’nın suçlamaları kabul ettiği de belirtilrdi.

Arda Turan hakkında soruşturma: İspanya’da vergi kaçırmakla suçlanıyor

SON HABERLER

Tesla kan kaybediyor

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışlarındaki büyüme yavaşladığı için Çin’deki üretimi azaltıyor.

Down sendromlu cimnastikçilerden tarihi başarı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Trisome Oyunları’nda yedi altın, dokuz gümüş, dört bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.