Netflix ve yapay zeka işbirliğiyle

Netflix, cinayet konulu bir belgeselde, yapay zeka tarafından üretilmiş ve manipüle edilmiş görüntüler kullandı.

Fotoğraflar: Netflix

Belgesel Kanadalı cinayet hükümlüsü Jennifer Pan’le ilgili. Pan, 2010’da anne ve babasını öldürtmek için kiralık katil tuttuğu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Kiralık katil, Pan’in annesini öldürmüş, babasını yaralamıştı.

Platform, fotoğrafları Pan’i lise arkadaşı Nam Nguyen’in tanımladığı gibi ‘neşeli, mutlu, özgüvenli ve samimi’ biri olarak göstermek için kullandı.

‘What Jennifer Did’ adlı yapımın 28’inci dakikasında ortaya çıkan görüntüler orantısız ve eksik parmaklardan şekilsiz yüz hatlarına, arka plandaki şekil değiştirmiş nesnelerden çok uzun ön dişlere kadar yapay zeka tarafından oluşturulmuş fotoğrafların tüm özelliklerini taşıyor.

Ancak bunun ne kadar etik olduğu tartışmalı.

Şirketlerin set dekorasyonu olarak kurgusal yapay zeka materyalleri kullandığı örnekler bulunuyor. HBO’nun ‘True Detective’ dizisinde yapay zeka tarafından üretilmiş tuhaf posterler yer almıştı. Ancak gerçek bir kişinin, özellikle de hala hapiste bulunan ve ancak 2040’da şartlı tahliye hakkı kazanacak birinin fotoğraflarını oluşturmak için bu teknolojiye başvurmak bambaşka bir durum. Çünkü bu, kurgusal bir anlatı oluşturmaktan çok gerçekte yaşanmış bir hikayeyi manipüle etmek anlamına geliyor.

Netflix’in bu eleştirilere vereceği yanıtı herkes merakla bekliyor.