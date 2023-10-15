Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Ekim 2023

Netanyahu: Hamas’ı çökerteceğiz

İsrail’de Hamas’a açılan savaş nedeniyle kurulan ‘acil durum kabinesi’nin ilk toplantısında konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, Hamas’ı ‘çökertme’ sözü verdi.

İsrail ordusu, ulusal güvenlik için sınır tanımayacağını duyurdu

İsrail karşı saldırıda: 2 bin 329 Filistinli öldü, 8 bin 714 yaralı var

Ortadoğu’da yeni şiddet dalgası: Bunlar -maalesef- iyi günlerimiz…

Kılıçdaroğlu ‘coştu’: Kongreden sonra aleyhte konuşanı partiden atacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongreden sonra aleyhte konuşanı partiden atacağını söyledi.


Ayarlarımızla oynama Ayzek!

Yeşil Sol’un yeni adı: HEDEP

Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak belirlendi. 

Türkiye’nin ‘kan ekonomisi’

HEDEP eş genel başkanlarını seçti: Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan 

İranlı yönetmen Daryuş Mehrcuyi ve eşi öldürüldü

İranlı yönetmen Daryuş Mehrcuyi ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, Karaj’daki evinde öldürülmüş halde bulundu.

Reyhan, Leyla ve Asya…

Meteoroloji’den ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğini bildirerek olası olumsuzluklara karşı uyardı.

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Yazıda süs yüktür, kurtul

Çantada keklik sandığımız o sadelik sanki orta malıdır, hepimizin elinin altındadır da tenezzül etmeyiz ona.