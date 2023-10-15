Akşam Postası / 15 Ekim 2023

Netanyahu: Hamas’ı çökerteceğiz
İsrail’de Hamas’a açılan savaş nedeniyle kurulan ‘acil durum kabinesi’nin ilk toplantısında konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, Hamas’ı ‘çökertme’ sözü verdi.
İsrail ordusu, ulusal güvenlik için sınır tanımayacağını duyurdu
İsrail karşı saldırıda: 2 bin 329 Filistinli öldü, 8 bin 714 yaralı var
Kılıçdaroğlu ‘coştu’: Kongreden sonra aleyhte konuşanı partiden atacakmış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongreden sonra aleyhte konuşanı partiden atacağını söyledi.
Yeşil Sol’un yeni adı: HEDEP
Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak belirlendi.
HEDEP eş genel başkanlarını seçti: Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan
İranlı yönetmen Daryuş Mehrcuyi ve eşi öldürüldü
İranlı yönetmen Daryuş Mehrcuyi ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, Karaj’daki evinde öldürülmüş halde bulundu.
Meteoroloji’den ‘toz taşınımı’ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğini bildirerek olası olumsuzluklara karşı uyardı.