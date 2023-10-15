Netanyahu: Hamas’ı çökerteceğiz

İsrail’de Hamas’a açılan savaş nedeniyle kurulan ‘acil durum kabinesi’nin ilk toplantısında konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, Hamas’ı ‘çökertme’ sözü verdi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı’ adıyla kapsamlı saldırı başlatmış; İsrail de buna karşılık vermişti.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in karşı saldırılarında Gazze’de 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail saldırılar sonrası ‘acil durum kabinesi’ kurdu.

Reuters’in haberine göre kabinenin ilk toplantısı bugün Hamas saldırılarında öldürülen İsraillilerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı.

Netanyanu, acil durum hükümetine katılan muhalefet lideri Benny Gantz ve partisinden siyasetçiler dahil tüm bakanların aralıksız ve dayanışma içinde çalıştığını söyledi.

İsrail başbakanı, ulusal birlikle hem yurt içine hem yurt dışına hem de ‘düşman’a verilen net bir mesaj verildiğini belirtip hazırlıkların sürdüğünü kaydederek, “Hamas’ı çökerteceğiz” dedi.

İsrail’in yoğun hava bombardımanının ardından Gazze Şeridi’ne kara harekatına başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Netanyahu dün “Bir sonraki aşama geliyor” demişti.