Netanyahu’dan kara harekatı sinyali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik olası bir kara harekatı için sinyal verdi: “Bir sonraki aşama geliyor.”

Fotoğraf: Twitter

Netanyahu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de İsrail’e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be’eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti.

İsrail başbakanı, buradaki askerlerle buluşarak sohbet etti.

Netanyahu, ziyaretine ilişkin görüntüleri Twitter’dan paylaşarak, “Gazze Şeridi sınırındaki savaşçılarımızla ön saflardayız. Hepimiz hazırız” dedi.

Öte yandan, Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu, askerlerle sohbeti sırasında, “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor” dedi.

Netanyahu’nun sözleri, Gazze sınırında günlerdir yoğun sevkiyat ve yığınak yapan İsrail ordusunun kara harekatına gireceği şeklinde anlaşıldı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 54 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de dokuz gazeteci yaşamını yitirmişti.