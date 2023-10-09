Netanyahu ant içti: Hamas’a onlarca yıl unutamayacağı bir bedel ödeteceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ı IŞİD’le bir tutarak ‘onlarca yıl unutamayacağı bir bedel ödeteceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Resmi savaş ilanının ardından Hamas’a karşılık vermeye başlayan İsrail, Gazze’ye ağır hava bombardımanını sürdürürken bir yandan kara harekatına hazırlanıyor.

Netanyahu, X hesabından da paylaştığı açıklamada, özetle şunları söyledi:

“Hamas bize saldırarak tarihi bir hata yaptığını anlayacak. Öyle bir bedel ödeteceğiz ki gerek Hamas gerekse İsrail’in diğer düşmanları onlarca yıl geçse de unutamayacak.

Bunlar vahşi yaratıklar. Ha Hamas ha IŞİD.

İsrail bu savaşı kazanacak. İsrail kazanınca medeni dünya da kazanacak.”

Israel is at war.



We didn’t want this war.



It was forced upon us in the most brutal and savage way.

But though Israel didn’t start this war, Israel will finish it.



Once, the Jewish people were stateless.

Once, the Jewish people were defenseless.

No longer.



Hamas will… pic.twitter.com/eVECGnzLu3 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023

Konuşmanın tam metni şöyle:

“Netanyahu’nun konuşmasının tam metni şöyle:

“Bu savaşı biz istemedik.

Bize en gaddar ve en vahşi biçimde dayatıldı bu savaş. Evet bu savaşı İsrail başlatmadı ama İsrail bitirecek.

Bir zamanlar Yahudi halkı vatansızdı. Bir zamanlar Yahudi halkı savunmasızdı. Artık öyle değil.

Hamas bize saldırarak tarihi bir hata yaptığını anlayacak. Öyle bir bedel ödeteceğiz ki gerek Hamas gerekse İsrail’in diğer düşmanları onlarca yıl geçse de unutamayacak.

Hamas’ın masum İsraillilere karşı vahşi saldırılar akıllara durgunluk verecek boyutta. Aileleri evlerinde boğazladılar, yüzlerce genci bir açık hava festivalinde katlettiler, çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlıyı, hatta Yahudi Soykırımı’ndan sağ çıkmış insanları kaçırdılar.

Hamas teröristleri çocukları bağladı, yaktı ve gözünü kırpmadan öldürdü.

Bunlar vahşi insanlar. Ha Hamas ha IŞİD.

Medeniyet güçleri IŞİD’i yenmek için nasıl birleştiyse şimdi de Hamas’a karşı savaşında İsrail’i desteklemeli.

ABD Başkanı Joe Biden’a mutlak desteği için teşekkür ediyorum.

İsrail’le yan yana duran liderlere teşekkür ediyorum.

ABD Kongresi ve Amerikan halkına teşekkür ediyorum.

Hamas’a karşı savaşırken İsrail sadece kendi halkı için savaşmıyor. Barbarlığa karşı duran her ülke için savaşıyor.

Bu savaşı İsrail kazanacak ve İsrail kazandığında tüm medeni dünya da kazanacak.”