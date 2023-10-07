Netanyahu ‘intikam’ dedi: Siviller derhal Gazze’yi terk etsin

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’a tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belerterek sivillere Gazze Şeridi’ni terk etme çağrısı yaptı.

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Hamas sabah saatlerinde Gaze Şeridi’nden İsrail’e binlerce roket ve füze eşliğinde saldırı başlatmıştı. Eş zamanlı olarak Hamas militanları da İsrail’e sızmıştı. Hamas birçok İsrailli sivili ve üst düzey askerleri rehin aldığını duyurmuş İsrailli yetkililer de bunu kabul etmişti.

Son bilgiye göre saldırılarda en az 300 İsrailli öldü. Yaralı sayısı 1000’den fazla.

‘Bu kara günün intikamını çok güçlü biçimde’ alacaklarını söyleyen Netanyahu şöyle devam etti: “Hamas’ın saklandığı her deliğe gireceğiz. Gazze halkı bölgeyi terk etsin. Rehinelerin güveliğinden Hamas sorumlu. Rehinelerin kılına zarar verenin defterini düreriz.”