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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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MGM’den yapılan uyarıda bu gece saatlerinden sonra beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi


MGM Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Malatya ve Kayseri’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği de belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

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