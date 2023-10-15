ABD ‘lütfetti’: Gazzelilerin ‘eve dönme hakkı’ varmış

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yerinden edilen Gazzeliler için, “Evlerine dönme hakkı var” dedi.

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AA’nın haberine göre Sullivan, ABD’nin CBS News kanalına, Gazze’de bulunan ABD’lilerin güvenli şekilde bölgeden çıkışının temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Gazze halkının güvenli bölgelere geçişi ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasının da öncelikli konular arasında yer aldığını aktaran Sullivan, “Gazze halkının çoğunun Hamas’la ilgisi yok” dedi.

Yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruyaysa Sullivan, ABD’nin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirterek “Çatışma nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin evlerine dönme hakkı var” dedi.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre şimdiye kadar 1 milyondan fazla Filistinli yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

‘İran’ın çatışmaya dahil olma riski var’

ABD’nin Doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisi göndermesine ilişkin de konuşan Sullivan, “Çatışmanın yayılma ihtimali ve tabii İran’ın dahil olma riski var” dedi.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu nedenle ‘hızlı ve kararlı’ davrandığını belirterek uçak gemilerinin ‘güçlü ve caydırıcı’ mesaj verdiğini dile getirdi.

Sullivan, İran’la özel görüşme kanallarının bulunduğunu kaydederek bu kanallardan gerekli mesajları aktardıklarını belirtti.