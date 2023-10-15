İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve eşi öldürüldü

İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, Karaj’daki evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

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İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, İran yargı yetkilisi Hossein Fazeli, Mehrjoui ve eşi Vahideh Mohammadifar’ın boyunlarında bıçak yaralarıyla ölü bulunduğunu söyledi.

İran polisi ise cinayetin nedeninin henüz bilinmediğini belirterek şunları kaydetti: “Bu olay, bilinmeyen bir kişi veya kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle meydana geldi ve cinayetin nedeni hala bilinmiyor. Kanıtlar, bu cinayetin, soğuk silahların boyun ve vücut kısımlarında neden olduğu yaralanmalar sonucu işlendiğini gösteriyor.”

İran sinemasında dönüşümü başlatan yönetmen

1939 yılında Tahran’da doğan yönetmen Mehrjoui, 1970’lerin başında İran’ın ‘gerçekçiliğe odaklanan yeni film dalgasının’ kurucularından biri olarak biliniyordu.

Yönetmen 1969’da çektiği ikinci filmi ‘Gav’ (İnek) ile İtalya yeni gerçekçi sinemasının izinden gitti, Gav filmi ile İran Yeni Dalga Akımı’nın başlamasına öncülük etti.

Yönetmenin dünyaca ünlü filmleri şöyle: İnek, Mina Çemberi, Kiracılar, Hamun, Leyla, Armut Ağacı, Sentur Çalan, Laminur.

Oyuncu Vahideh Mohammadifar da bilinen birçok filmde yer aldı.