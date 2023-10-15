İsrail ordusu, ulusal güvenlik için sınır tanımayacağını duyurdu

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, ulusal güvenlik için ‘Ortadoğu’nun neresinde olursa olsun faaliyet gösterileceğini’ söyledi.

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Hamas’ın 7 Etkim’de başlattığı saldırılara karşılık İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, Lübnan sınırında da zaman zaman çatışmalar meydana geliyor. Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine tanksavar füzesi atılması nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetmiş, İsrail ordusu da Lübnan’da füzelerin fırlatıldığı alanları bombalamıştı.

İsrail ayrıca Suriye’nin Şam ve Halep havaalanını da bombalamıştı.

Times of Israel’in haberine göre Hagari, İsrail güçlerinin ‘gayet hazırlıklı olduğunu’ savundu.

Sözcü Hagari, şunları dedi: “Her zaman çevremize, tüm Ortadoğu’ya bakıyoruz. Ordu, İsrail’in güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek için Ortadoğu’nun neresinde olursa olsun faaliyet gösterecek. Tüm alanlarda oldukça hazırlıklıyız.”