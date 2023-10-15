Kılıçdaroğlu ‘coştu’: Kongreden sonra aleyhte konuşanı partiden atacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongreden sonra aleyhte konuşanı partiden atacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi ve bir değişimin başlatılması gündeme getirilmişti.

Kılıçdaroğlu, hem parti üyelerinden hem de tabandan gelen bu sese karşı koltuğunu bırakmayacağını söylemişti.

Partide değişim isteyenlerin İstanbul il başkanlığında desteklediği Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat’a karşı kazanmıştı.

Bugün Kocaeli’nde düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, bu tür tartışmalara kongre sonrası artık müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri şöyle:

“Kongrelerimiz yapılıyor gayet güzel, tartışmalar oluyor gayet güzel. Biz zaten demokrasiyi getiren bir partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter seçimler biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim, kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım.”