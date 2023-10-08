CHP’nin İstanbul il başkanlığını ‘değişimciler’ kazandı

CHP İstanbul il seçimlerini ‘değişimciler’in adayı Özgür Çelik kazandı.
CHP İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile ‘değişimciler’ olarak adlandırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmaoğlu yanlıları arasındaki mücadele kongre salonuna da taşındı. Tarafların ayrılıkları kürsüdeki konuşmalara da yansıdı.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından değişim isteyenlerin önde gelen isimlerinden bir tanesi olmuştu.
Kongrede eski il başkanlarından Cemal Canpolat ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarıştı.
Kılıçdaroğlu yanlıları Canpolat’ı, ‘değişimciler’se Çelik’i destekledi.
Partinin 4-5 Kasım’da yapılacak 38’inci Olağan Kurultayı öncesi dengelerin nasıl şekillendiğini göstermesi açısından önemli olan seçimi ‘değişimciler’in adayı Çelik kazandı.
Özgür Çelik 344, Cemal Canpolat’sa 300 oy aldı.
Çelik’in başarısı Ekrem İmamoğlu tezahüratlarıyla kutlandı.