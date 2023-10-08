CHP’nin İstanbul il başkanlığını ‘değişimciler’ kazandı

İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanlığı'na Özgür Çelik seçildi. Değişimciler çok önemli bir kazanım elde ederken, Kılıçdaroğlu ekibi büyük bir yenilgi yaşadı. Kurultay'da değişim umudu da arttı.



Salonda "Ekrem İmamoğlu" tezahüratı var. pic.twitter.com/vI2ClAcBiQ