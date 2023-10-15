Hamas’ın elinde en az 126 rehine var

İsrail, Hamas’ın en az 126 kişiyi rehin aldığını duyurdu.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail’in resmi savaş ilan ederek Gazze’ye yoğun bombardıman başlatmasını tetikleyen Hamas’ın bu saldırısında çok sayıda İsrailli rehin alınmıştı.
Hamas, Gazze’de tutulan rehinelerden bazılarının İsrail hava saldırısında öldüğünü açıklamıştı.
Kaç kişinin rehin alındığı net bilinmezken İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Gazze’ye kaçırılan çocukların bilgilerinin de yer aldığı bir görsel paylaştı.
Büyükelçilik 126 rehinenin ailesine bilgi verildiğini de kaydetti.