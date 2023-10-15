A Milliler EURO 2024 biletini kaptı

Letonya’yı 4-0 yenen A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası’na (Euro 2024) katılmayı garantiledi.

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Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8’inci hafta ilk gününde, dört grupta sekiz karşılaşma oynandı.

Türkiye, konuk ettiği Letonya’yı 58’incş dakikada Yunus Akgün, 83’üncü ve 90+2. dakikalarda Cenk Tosun, 87’nci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 4-0 yendi.

D Grubu’nda 16 puanı bulunan lider ay-yıldızlı takım, bu sonucun ardından grubu ilk iki içinde tamamlamayı garantileyerek finallere adını yazdırdı.

Türkiye’nin altıncı yolculuğu

Türkiye, 1960’ta başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında, daha önce beş kez finallerde boy göstermişti.

Milliler, 1996, 2008 ve 2016’da Fatih Terim, 2000’de Mustafa Denizli ve 2020’de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıkmıştı.

1996’da Britanya’nın düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki üç maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elenmişti.

2000’de Hollanda ve Belçika’nın ortaklaşa düzenledikleri finallerdeyse Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz’e yenilerek organizasyona veda etmişti.

Türk Milli Takımı, 2004’te Portekiz’de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya’ya elenerek katılamamıştı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008’deyse büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya’ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli Takım, 2016’da Fransa’da düzenlenen turnuvadaysa grup maçlarını üç puanla üçüncü sırada tamamlayarak elenmişti.

Türkiye, 11 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2020’de de beklentilerin uzağında kaldı. Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonda İtalya, İsviçre ve Galler’le mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üç maçını da kaybetti. Kalesinde sekiz gol gören milli takım, yalnızca tek golle turnuvaya grup aşamasında veda etti.