Akşam Postası / 14 Aralık 2023

Faruk Koca’nın 13 yıla kadar hapsi istendi
Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın üç ayrı suçtan 13 yıla kadar hapsi istendi.
Komiser raporu: Faruk Koca, ‘Buradan çıkamayacaklar’ demiş
Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmesi sırasında fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.
Somali cumhurbaşkanı: Oğlum kaçmadı, işi vardı, çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul’da neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu. Mahmud, oğlunun ‘kaçmadığını, işi için Türkiye’den çıktığını’ öne sürdü.
Somali liderinin oğlunun Türkiye’ye getirilmesi ‘gündemde’
RSF raporu: Türkiye, geçici tutuklamayı gazetecileri yıldırmak için kullanıyor
Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye’deki geçici tutuklamaların ‘gazetecileri yıldırmak amacıyla yapıldığını’ belirtti.
Ekşi Sözlük’e yine erişim engeli
Ekşi Sözlük’ün kullandığı alan adı (http://eksisozluk1923.com) erişime engellendi.
Türkiye iklim krizine karşı taahhüt vermedi, üstüne fon istedi
Türkiye COP 28 İklim Zirvesi’nde, iklim kriziyle güçlü mücadele için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği taahhüdü dahil birçok deklarasyona imza atmadığı gibi kömürden çıkma taahhüdü de veremedi. Buna karşılık iklim krizi kaynaklı afetler için fon istedi.
Çevreyi siyanürle kirleten şirkete ‘vergi ödülü’: 7,2 milyon dolarlık borcu silinmiş
Erzincan’ın İliç ilçesinde siyanür sızıntısına rağmen maden ruhsatı iptal edilmeyen Kanadalı şirketin 7,2 milyon dolar ( 209 milyon 160 bin lira) vergi borcu silinmiş.
Tab Gıda, halka arz edildiği fiyatın altına düştü
Halka arzına rekor sayıda yatırımcının katıldığı Tab Gıda hisseleri halka arz edildiği fiyatın altına düştü.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 18 bin 787’ye çıktı
Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 18 bin 787’ye yükseldiğini açıkladı.
Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altını gördü
Yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle beraber düşüşe geçen Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık üç yıl aradan sonra 300 baz puanın aşağısını gördü.
KKM hesaplarından çıkış ‘az da olsa’ sürüyor
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 700 milyar liraya geriledi.