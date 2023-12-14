Akşam Postası / 14 Aralık 2023

Faruk Koca’nın 13 yıla kadar hapsi istendi

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın üç ayrı suçtan 13 yıla kadar hapsi istendi.

Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmesi sırasında fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

Somali cumhurbaşkanı: Oğlum kaçmadı, işi vardı, çıktı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul’da neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu. Mahmud, oğlunun ‘kaçmadığını, işi için Türkiye’den çıktığını’ öne sürdü.

RSF raporu: Türkiye, geçici tutuklamayı gazetecileri yıldırmak için kullanıyor

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye’deki geçici tutuklamaların ‘gazetecileri yıldırmak amacıyla yapıldığını’ belirtti.

Ekşi Sözlük’e yine erişim engeli

Ekşi Sözlük’ün kullandığı alan adı (http://eksisozluk1923.com) erişime engellendi.

Türkiye iklim krizine karşı taahhüt vermedi, üstüne fon istedi

Türkiye COP 28 İklim Zirvesi’nde, iklim kriziyle güçlü mücadele için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği taahhüdü dahil birçok deklarasyona imza atmadığı gibi kömürden çıkma taahhüdü de veremedi. Buna karşılık iklim krizi kaynaklı afetler için fon istedi.

Çevreyi siyanürle kirleten şirkete ‘vergi ödülü’: 7,2 milyon dolarlık borcu silinmiş

Erzincan’ın İliç ilçesinde siyanür sızıntısına rağmen maden ruhsatı iptal edilmeyen Kanadalı şirketin 7,2 milyon dolar ( 209 milyon 160 bin lira) vergi borcu silinmiş.

Tab Gıda, halka arz edildiği fiyatın altına düştü

Halka arzına rekor sayıda yatırımcının katıldığı Tab Gıda hisseleri halka arz edildiği fiyatın altına düştü.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 18 bin 787’ye çıktı

Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 18 bin 787’ye yükseldiğini açıkladı.

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 300 baz puanın altını gördü

Yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle beraber düşüşe geçen Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık üç yıl aradan sonra 300 baz puanın aşağısını gördü.

KKM hesaplarından çıkış ‘az da olsa’ sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 700 milyar liraya geriledi.