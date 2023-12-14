Tab Gıda, halka arz edildiği fiyatın altına düştü

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili ilk kez konuştu. Mahmud, oğlunun ‘işi olduğu için Türkiye’den çıktığını ve kaçmadığını’ söyledi.