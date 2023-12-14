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Yaramazlara biraz batar!

Tab Gıda, halka arz edildiği fiyatın altına düştü

Halka arzına rekor sayıda yatırımcının katıldığı Tab Gıda hisseleri halka arz edildiği fiyatın altına düştü.

Fotoğraf: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Ekim tarihli kararıyla Tab Gıda’nın halka arzını onaylamıştı.


Şirket, 18-19-20 Ekim tarihlerinde 130 liradan halka arz edilerek talep toplanmıştı. 26 Ekim’de de borsada işlem görmeye başlamıştı.

26-31 Ekim tarihleri arasında yüzde 33 değerlenen Tab Gıda, daha sonra dalgalı bir seyirde ilerlemişti.

Bugün 128 liraya kadar gerileyen Tab Gıda hisseleri şu an 129 lira 80 kuruş seviyesinde.

Halka arzı yoğun talep gören şirketin borsadaki işlem tarihi belli oldu

Bir şirketin halka arz tarihi belli oldu

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