Halka arzı yoğun talep gören şirketin borsadaki işlem tarihi belli oldu

Halka arzına rekor sayıda yatırımcının katıldığı Tab Gıda, 26 Ekim’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Ekim tarihli kararıyla Tab Gıda’nın halka arzını onaylamıştı. Böylelikle şirketin halka arz süreci başlamıştı.

Şirket, 18-19-20 Ekim tarihlerinde halka arz edilerek talep toplanmıştı. Halka arza 5 milyon 185 bin 61 yatırımcı katıldı. Bu, Borsa İstanbul tarihinin en yüksek katılımcı sayısı.

Tab Gıda’nın borsada işlem göreceği tarih de belli oldu.

halkaarz.net’in aktardığına göre şirket hisseleri ‘TABGD’ koduyla 26 Ekim’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.