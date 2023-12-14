UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin son hafta mücadelesinde Spartak Trnava’yı 4-0 yenen Fenerbahçe, grup lideri olarak üst tura çıktı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin son hafta mücadelesinde Spartak Trnava’yı konuk etti. Sarı lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etti.
Sarı lacivertlilerin gollerini 35’te Ferdi Kadıoğlu, 48’de Dusan Tadic’in penaltısında topu kendi ağlarına gönderen Takac, 60 ve 62. dakikalarda da Edin Dzeko kaydetti.
Fenerbahçe böylece grupta topladığı 12 puanla lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi.