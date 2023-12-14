Çevreyi siyanürle kirleten şirkete ‘vergi ödülü’: 7,2 milyon dolarlık borcu silinmiş

Erzincan’ın İliç ilçesinde siyanür sızıntısına rağmen maden ruhsatı iptal edilmeyen Kanadalı şirketin 7,2 milyon dolar ( 209 milyon 160 bin lira) vergi borcu silinmiş.

Fotoğraf: Çevre aktivistleri

İliç’te Çöpler Kompleks Madeni’ni işleten Anagold Madencilik’in yüzde 80’i SSR Mining, yüzde 20’siyse Çalık Grubu’na ait.

DWTürkçe’den Pelin Ünker‘in haberine göre SSR Mining, 12 Mart 2023’te yürürlüğe giren yasa uyarınca yaptığı vergi affı anlaşmasından faydalandı.

Bu kapsamda 7,2 milyon dolarlık vergi borcu silindi.

Üçüncü çeyrek finansal raporuna göre SSR Mining’in Türkiye’de önceki dönemlerden kalan vergi borcu 8,6 milyon dolar (249 milyon 830 bin lira.) Ama şirket vergi affı nedeniyle 8,6 milyon yerine 1,4 milyon dolar (40 milyon 670 bin lira) nakit ödeme yaptı.

Çöpler Madeni yılın dokuz ayında 322,8 milyon dolar (9 milyar 377 milyon 340 bin lira) gelir elde etti. Dokuz aylık karıysa 46,5 milyon dolar ( 1 milyar 350 bin 825 milyon lira) oldu. Şirket, bu madenden 2020’den bu yanaysa yaklaşık 1,5 milyar dolar (43 milyar 575 bin lira) gelir ve 334,6 milyon dolar ( 9 milyar 730 bin lira 130 lira) kar elde etti.

Ne olmuştu?

Madende üretim 2010’da başladı. İlk kapasite artırımıyla birlikte 2019’da siyanürlü üretimden 39 çeşit kimyasal, sülfürik asit ve siyanürlü üretime geçildi.

Geçen yıl haziranda Çöpler Madeni’nde siyanür taşıyan borulardan biri patladı ve 20 metreküp siyanürlü solüsyon çevreye yayıldı.

Şirket, sızan solüsyonun içindeki siyanür miktarının yaklaşık 8 kilogram olduğunu ve bunun hızla temizlendiğini öne sürdü. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine 16,4 milyon lira idari para cezası kesildi ama faaliyetini sürdürmesine ses çıkarılmadı.

Anagold, Ağustos 2023’te “ÇED gerekli değildir” kararıyla maden sahası içindeki açık ocak alanına 5,83 hektarlık bir bölüm eklemek için onay aldı.

Sahada kapasite artırımı yapılmasına yönelik verilen ÇED raporunun iptali için dava açıldı. Dava Erzincan İdare Mahkemesi’nce reddedildi. Karar geçen haziranda Danıştay’da bozuldu, Danıştay 6’ncı Dairesi yeniden bilirkişi incelemesi istedi.