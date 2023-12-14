Ekşi Sözlük’e yine erişim engeli

Ekşi Sözlük’ün kullandığı alan adı (http://eksisozluk1923.com) erişime engellendi.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı. Bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz yasağın iki-üç sene sürebileceğini söylemişti.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta erişime engellenmişti.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1923.com’ alan adı da erişime engellendi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük’ün bu alan adı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Ekşi Sözlük'ün kullandığı son alan adı da (https://t.co/Kx7nDvDfaD), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/p03JsfmGH9 pic.twitter.com/JmwpzimIKh — EngelliWeb (@engelliweb) December 14, 2023

Ekşi Sözlük, yeni alan adının ‘eksisozluk1999.com’ olduğunu açıkladı.