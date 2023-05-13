Seçimden bir gün önce: Ekşi Sözlük’ün yeni kullandığı alan adı erişime engellendi

Genel seçimlere bir gün kala Ekşi Sözlük’ün yeni kullandığı alan adı erişime engellendi.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı. Bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz yasağın iki-üç sene sürebileceğini söylemişti.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ olarak yeni bir alan adına taşımıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük’ün yeni kullandığı alan adı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle, Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği tarafından seçime bir gün kala erişime engellendi.