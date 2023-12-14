RSF raporu: Türkiye, geçici tutuklamayı gazetecileri yıldırmak için kullanıyor

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye’deki geçici tutuklamaların ‘gazetecileri yıldırmak amacıyla yapıldığını’ belirtti.

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RSF, 1995’ten bu yana yayımladığı ‘Basın Özgürlüğü Bilançosu 2023’ raporunu açıkladı.

Amerika’nın Sesi (VOA) Türkçe’nin rapordan aktardığına göre 2023’te dünyada 45 gazeteci görevini yaparken öldürüldü, 521 gazeteci de tutuklandı.

Rapora göre Türkiye’de 2023’te 43 gazeteci çeşitli nedenlerle tutuklandı ve 1 Aralık itibariyle yedi gazeteci hapiste. RSF rapora, ‘geçici tutuklamaların gazetecileri yıldırma amacıyla kullanılan bir yöntem haline getirilmeye çalışıldığı’ notunu düştü.

1 Aralık itibariyle hapiste olan yedi gazeteciden dördünün tutukluluğu ‘tedbir amacıyla’ devam ediyor.

Raporda cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki tutuklamalara da verildi. 2022’de başlayan bir sürecin devamı olarak Nisan 2023’te en az 13 Kürt gazeteci seçimlerden önce tutuklanmıştı, birçoğu daha sonra tahliye edilmişti.

‘Rapor, hukuk devletinin ne denli aşındığını gösteriyor’

Raporu değerlendiren RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, şunları dedi:

“1 Aralık’ı esas alan bilanço, Türkiye bakımından hukuk devletinin ne denli aşındığını, siyasi rüzgara hizmet için kitlesel gazeteci tutuklamalarına her zaman girişilebileceğini endişe verici tarzda gösteriyor. Gerçek şu ki, gazeteciler Türkiye’de kamuoyunu tedirgin etmenin bir unsuru olarak tutuklanıyor, ayları bazen bir yılı aşkın bir süreyi mahpus geçirdikten sonra tahliye ediliyor. Son yılda Kürt gazeteciler üzerinden somutlaşan keyfi tutukluluk, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Tolga Şardan durumlarında olduğu gibi, eleştirel habercileri dize getirmeyi amaçlıyor.”