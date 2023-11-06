Gazeteci Tolga Şardan hakkında tahliye kararı

Tutuklu T24 yazarı Tolga Şardan hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Alican Uludağ / Twitter

Şardan, ‘MİT’in cumhurbaşkanlığına sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısından ötürü ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla 1 Kasım’da gözaltına alınıp ertesi gün tutuklanmıştı.

Avukatları bugün Şardan’ın tutukluluğuna itiraz etti. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre İstanbul 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nce Şardan hakkında yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliye kararı verildi.

Hakim Murat Yıldız, Şardan’ı tutuklama kararına gerekçe olarak delillerin toplanmamasını ve adli kontrol şartının yetersiz kalacağını göstermişti. Beş gün sonra verdiği tahliye gerekçesindeyse delillerin toplandığını, adli kontrolün yeteceğini aktardı.

Tutuklanmasının ardından Sincan Cezaevi’ne götürülen Şardan Silivri Cezaevi’ne nakledilmişti.

Ne olmuştu?

Şardan ‘MİT’in cumhurbaşkanlığının talebi üzerine hazırladığı raporda iki önemli bölümün bulunduğunu, bunlardan ilkinin son beş-altı yıldır büyük kentlerdeki adliyelerdeki skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında olduğunu’ yazmıştı.

T24 yazarı ayrıca, ‘savcılar, hakimler ve avukatlar arasında ilişki üçgeni olduğunu’ söyleyerek şunları demişti: “Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi. Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor.”

‘Raporun diğer bölümünde adliyelerin fotoğrafının çekildiğini’ söyleyen Şardan, ‘MİT’in Bakırköy Adliyesi’nde önemli ve ilginç bulgulara ulaştığını’ öne sürmüştü: “Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar, ikametlerini, iş yerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi’nin sorumluluk bölgelerine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi’nde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında daha kolay karar alma olanağı yaratılıyor. Yine yürütülen adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi’nde ‘adli kontrol şartıyla tahliye’ kararların daha kolay alınıyor.

Yanı sıra Bakırköy Adliyesi’nde görevli kimi savcı ve hakimlerin parasal ilişkileri konusunda da MİT tarafından tespitler yapıldı. Adliyelerde yaşanan sorunlarda ikinci sırada İstanbul Çağlayan Adliyesi geliyor. Çağlayan Adliyesi’nden çıkarılan pek çok sıkıntılı karar bulunduğu yine MİT’in raporunda yer buldu.”

Şardan, ‘Erdoğan’ın MİT üst düzey yöneticileriyle görüşerek daha detaylı bilgi aldığının konuşulduğunu’ yazarak şunları demişti: “Hatta Erdoğan’ın kendisine iletilen bilgiler kapsamında, İstanbul’da görevli üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili aktarılan veriler sonrasında ‘hayal kırıklığı’ yaşadığını ifade ettiği ve söz konusu yargı mensubuna çok sinirlendiği belirtiliyor.”